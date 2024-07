L’ombra dell’antisemitismo | il rapporto Fra 2024 e la vita degli ebrei in Europa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il nuovodell’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) dipinge un quadro preoccupante delle esperienze e delle percezioniriguardo all’antisemitismo nei paesi membri dell’UE. La ricerca, condotta tra gennaio e giugno 2023, rivela una realtà in cui l’antisemitismo è ancora profondamente radicato e diffuso, incidendo negativamente sullaquotidiana e sul benessere psicologico della comunità ebraica. Antisemitismo: una presenza costante e pervasiva Ilevidenzia come l’antisemitismo sia onnipresente, sia online che offline. Un dato allarmante è che l’80% dei partecipanti al sondaggio percepisce un aumentonel proprio paese negli ultimi cinque anni. Questa percezione, seppur leggermente diminuita rispetto all’88% del 2018, indica che il problema persiste con forza.