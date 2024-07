Juve pure Koopmeiners | due addii eccellenti per l’olandese

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laè pronta a piazzare anche il colpo: per finanziare il centrocampista olandese due cessioniLanon si ferma più: i bianconeri sono scatenati sul mercato, con il football director Cristiano Giuntoli che sta costruendo una squadra in grado di dare fin da subito l’assalto allo scudetto. D’altronde il diktat è chiaro: si vuole vincere, da qui l’avvio di un nuovo progetto affidato a Thiago Motta. L’ex allenatore del Bologna ha preso in mano le redini della situazione e, di concerto con la dirigenza, sta verificando passo dopo passo tutte le mosse di mercato. Douglas Luiz e Khéphren Thuram sono già stati ingaggiati, due super colpi che hanno mitigato anche l’addio di Rabiot volato a parametro zero. Le prime mosse per il 4-2-3-1 che ha in mente l’ex centrocampista anche se restano ancora alcuni ruoli da sistemare.