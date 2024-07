Inzaghi arrivato in sede all’Inter | primo step da compiere! ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Simonein. Oggi è praticamente la sua giornata tra firma sul rinnovo e conferenza stampa con Marotta.– Simoneè in: come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, il tecnico dell'Inter ora si accingerà a firmare il rinnovo di contratto fino al 2026 per 6,5 milioni di euro a stagione. Sarà solamente ildaper l'allenatore, che alle 17 sarà davanti ai cronisti in conferenza stampa per presentare la nuova stagione dell'Inter 2024-25, che inizierà ufficialmente domani col ritiro ad Appiano Gentile. Oggi dovrebbe esserci anche un summit di mercato col club per fare un punto sul mercato.