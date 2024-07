Incendio Torre dei Moro a Milano il giudice | Nascosta pericolosità dei pannelli la modifica fu inserita con una correzione a mano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) I vigili del fuoco che nel 2011 rilasciarono la certificazione antper ladei, il grattacielo milanese di 18 piani distrutto da un maxi rogo nel 2021, non potevano conoscere la “” e la “inadeguatezza” del materiale con cui erano state rivestite le facciate, a forma di “vele“. Così ladiIleana Ramundo motiva la sentenza con cui ha prosciolto i due vigili del fuoco Mario Abate e Luciano Propana, oltre al responsabile tecnico del cantiere della, Crescenzo Panico e Giacomo Passera, della ditta Zambonini. Sono solo alcune delle 18 persone che risultavano indagate nell’atto di conclusione inchiesta per disastro colposo depositato dalla Procura nel settembre 2022. Per quello che la gup definisce “undi portata colossale“, caratterizzato da una “repentinità di propagazione rispetto alla quale può dirsi scongiurato un tragico epilogo per pura casualità”, sono state rinviate a giudizio, lo scorso giugno, 13 persone, mentre quattro, appunto, sono state prosciolte.