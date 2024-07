Il bilancio di 75 anni della Nato ad alta tensione con Russia e Cina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il compleanno dell’Alleanza Atlantica appena celebrato a Washington DC, era il 75esimo. Tre quarti di secolo. Entrata in funzione nel 1949 per volere di 12 Paesi fondatori – 2 americani (Usa e Canada) e tutti gli altri europei (tra cui l’Italia) – oggi è arrivata a contare 32 membri. I quali, per festeggiare degnamente questa ricorrenza, hanno deciso di farsi un regalo, o meglio una promessa: ufficializzare l’adesione anche di Kiev, definendola un «percorso irreversibile» che giungerà a compimento una volta finita la guerra. Anche se laa dire il vero sinora ha solo promesso e non è si vincolata in alcun modo all’Ucraina, se non a parole, Mosca comunque non ha preso bene la notizia. L’allargamento nellaanche all’Ucraina, dopo il recentissimo ingresso di Finlandia (2023) e Svezia (2024), era l’ultimo tassello che mancava all’attuale disegno geopolitico delle potenze occidentali, America in testa.