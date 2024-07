I tre figli della Torino bene sorpresi con 60 chili di droga in un loft affittato su Booking

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sono tutti» i tre giovani arrestati nei giorni scorsi nel capoluogo piemontese con l’accusa di traffico di stupefacenti. Si tratta di Roberto Turcan, 22 anni, Daniele Costantino Anica, 22 anni, e Damiano Calvo, 25 anni. I tre amici sono finiti in manette dopo essere stati colti in flagranza di reato dai carabinieri, che il 2 luglio scorso hanno assistito a una vendita di sostanze stupefacenti nel parcheggio di un Penny Market. I tre indagati, scrive la gip Giorgia De Palma nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, «hanno consistenti possibilità economiche». E infatti, scrive oggi Elisa Sola su La Stampa, uno dei tre arrestati èo di un imprenditore, mentre un altro è un giovane erede che finora ha vissuto di rendita.