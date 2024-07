Guida alla protezione solare per vivere l’estate al meglio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) Approfitta dell’arrivo delper prenderti cura della tua pelle ed evitare scottature e eritemi causati dai raggi UV graziecremae scopri la vasta gamma di prodotti per ladisponibili presso la Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni, il punto di riferimento per la tua salute cutanea. Vuoi conoscere tutti i segreti per una pelle sana e protetta? Qui troverai lagiusta per combattere i temutissimi raggi UVB e UVA. Non tutti sanno che una corretta esposizionepuò “salvare la pelle”. Ne abbiamo parlato con la Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni per sfatare 6 falsi miti sulle creme solari che, ancora oggi, risultano molto diffusi e scoprire consigli utili a godersie l’abbronzatura al