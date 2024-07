Firenze Gino Bartali rivive al giardino dell’Orticoltura con la Compagnia delle Seggiole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 - Ancora un omaggio al Tour del France venerdì 12 luglio alle ore 21 presso il, ad ingresso libero e gratuito, con lo storytelling dedicato alla figura di, uomo e campione, di Marcello Lazzerini. A portarlo in scena la. “Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta” A questa domanda che si pone il protagonista della celebre canzone di Paolo Conte, lo stessorisponde: Seicentomila chilometri tra corse e allenamenti, equivalenti a 15 volte il Giro della Terra lungo l’Equatore. “Non so se sia un record, ma tanti sono” aggiunge con la sua consueta modestia il Campione, al quale, dopo la sua scomparsa (5 maggio 2000) sono stati dedicati più di 90 libri, oltre a film e documentari stranieri, dedicati soprattutto alla sua opera di salvataggio degli ebrei, durante la seconda Guerra Mondiale, in base alla quale un albero neldei Giusti dello Yad Vashem di Gerusalemme, porta ora il suo nome.