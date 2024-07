Finale Euro 2024 | le probabili formazioni di Spagna-Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 luglio 2024) Domenica 14 luglio, alle ore 21, presso l’Olympiastadion di Berlino, è in programma, match valido per la. Le Furie Rosse vanno a caccia del quarto sigillo continentale, mentre per i Leoni, alla secondaconsecutiva, sognano la prima affermazione della storia.: COME ARRIVANOGli iberici si presentano all’ultimo atto dopo un percorso netto. Alle tre vittorie ottenute nel Gruppo B, rispettivamente contro Croazia(3-0, Italia ed Albania(entrambi per 1-0), hanno fatto seguito quelle sulla Georgia agli ottavi per 4-1, sulla Germania ai quarti per 2-1 dopo i tempi supplementari, ed infine sulla Francia in semiper 2-1. Non altrettanto si può dire per i britannici, poco convincenti nel loro girone ottenendo una vittoria contro la Croazia per 1-0, e due deludenti pareggi contro Danimarca per 1-1 e Slovenia per 0-0.