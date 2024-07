‘Fantastiche Visioni 2024’ – Nel fresco di Parco Chigi ad Ariccia in scena Roberto Mercadini e la sua versione de l’Orlando Furioso

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prosegue la rassegna estiva Fantastiche, nella bellissima cornice deldi: dopo lo swing di Frank Sinatra e l’adrenalina di The Black Blues Brothers, adesso è il turno di, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, che sabato 20 luglio, alle ore 21, porterà sul palco la sua narrazione/lettura deldi Ariosto. Il poema epico-cavalleresco, che dal 1516 descrive e pone interrogativi a chi legge sulla profonda complessità umana, viene descritto dacome “un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un’orda di folletti e di fate”: una sfida affascinante per l’autore, che promette agli spettatori di accompagnarli passo passo in un’esperienza travolgente, abbagliante, iridescente.