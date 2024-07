Diletta Leotta conduce La Talpa al posto di Paola Perego | il primo concorrente è l’ex di una famosa attrice

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 12 luglio 2024)è la nuova conduttrice de La: nonostante il grande pubblico fosse ormai certo della partecipazione di, si è dovuto ricredere di fronte alle nuove scelte di Mediaset. Inizialmente si è pensato che il timone de Laspettasse a Ilary Blasi, che invece pare essere rimasta senza lavoro. Nel frattempo, il volto di DAZN approda su Mediaset e per la prima volta si trova a condurre un reality, trasmissione per lei inedita, essendosi sempre occupata di sport. Al momentonon ha parlato direttamente della nuova avventura che l’aspetta, ma i rumors non accennano a fermarsi e il suo contratto non esclusivo con DAZN permetterebbe con serenità che si possa trovare contemporaneamente a condurre le 5-6 puntate previste per la trasmissione di Canale 5.