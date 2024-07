Concord è disponibile la Beta con accesso anticipato su PS5 e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sony Interactive Entertainment ha rilasciato lacondi, consentendo in questo modo ai giocatori di poter provare in prima persona il nuovo gioco multiplayer di Firewalk Studios. Inoltre il colosso giapponese ha deciso di celebrare questa importante novità condividendo un nuovo trailer dedicato interamente a questa versione di test del titolo, contenente alcune sequenze di gameplay tratte direttamente dal gioco. Ricordiamo inoltre che Sony ha condiviso pochi giorni fa tutte le informazioni sulladi, precisando che la versione condalle ore 19:00 della giornata di oggi, il 12 Luglio 2024, su PC e PS5. Aggiungiamo che a questa fase di test possono partecipare tutti gli utenti che hanno prenotato il gioco ed anche gli abbonati a PlayStation Plus (qualsiasi tier).