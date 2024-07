Cina | si oppone a decisione discriminatoria tedesca su aziende nazionali di 5G

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Berlino, 12 lug – (Xinhua) – Ieri l’ambasciata cinese in Germania ha espresso forte insoddisfazione e ferma opposizione alladel Paese di rimuovere gradualmente i componenti cinesi per le telecomunicazioni dalle sue reti 5G. Il ministero federale tedesco degli Interni ha annunciato ieri la, citando i cosiddetti rischi per la sicurezza. In una dichiarazione, l’ambasciata cinese ha affermato che talesi basa su accuse infondate, poiche’ lecinesi, tra cui Huawei e ZTE, operano da tempo in Germania nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, contribuendo positivamente al processo di digitalizzazione della Germania. I cosiddetti “rischi per la sicurezza della rete” sono solo una scusa di alcuni Paesi per mantenere l’egemonia tecnologica e rimuovere i concorrenti, ha dichiarato, aggiungendo che non ci sono prove che indichino che questecinesi siano un pericolo per qualsiasi Paese.