Captain America 4 ecco Ross Thunderbolt di Harrison Ford

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una delle novità più importanti di: Brave New World era il ritorno di. Tuttavia, a causa della scomparsa dell’ex attore William Hurt, il personaggio è stato rifondato con4 sarà il debutto dinel MCU nel ruolo del personaggio e il teaser trailer del film offre maggiori informazioni sul suo arco narrativo. In modo umoristico, il trailer affronta indirettamente il tema del recasting. Sam osserva cheha perso i baffi, un attributo fisico caratteristico dell’iterazione di Hurt del personaggio. Dopo la menzione dei baffi, ildifornisce alcuni dettagli sulla sua storyline nel pimo film del MCU. In: Brave New World,si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti, il che gli conferisce un rapporto molto più stretto con ildi Anthony Mackie di quanto non abbia mai avuto con lo Steve Rogers di Chris Evans.