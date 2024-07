Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate all’11 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Attualmente la priorità dell’sul mercato è la chiusura per un nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi. Ai nomi di Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, rispettivamente svincolati dall’Atletico Madrid e dal Torino, quest’oggi si è aggiunto quello di Juan David Cabal. La dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti per il giovane dell’Hellas Verona, che potrebbe rispettare completamente i parametri richiesti.