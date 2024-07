Biden tira dritto ma in conferenza va tutto storto | gaffe a ripetizione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Joeha parlato con determinazione durante lastampa a conclusione del vertice Nato, ribadendo la sua intenzione di correre per la presidenza: “Io sono la persona più qualificata per correre per la presidenza. Ho battuto Trump una volta, lo batterò di nuovo. La campagna è ancora lunga, io continuerò ad andare avanti. Ho un lavoro da fare”. Parole forti, ma l’evento non è stato privo di momenti imbarazzanti che hanno subito atto l’attenzione dei media., pur con un’ora di ritardo, è salito sul podio e ha iniziato con una lunga dissertazione sull’importanza della Nato e della leadership degli USA nel mondo. Ma non sono mancati i lapsus e le. Come quando ha confuso la vicepresidente Kamala Harris con Donald Trump, un assist perfetto per il suo avversario, che non ha perso tempo a sfruttarlo sui social.