ASUS | un mare di offerte per il Prime Day di AMAZON

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha riservatospeciali in occasione delDay su, dalle periferiche da gaming alle schede madri, tantissimi sconti imperdibili Dal 16 al 17 luglio, gli appassionati di tecnologia e gaming troveranno numerosi prodotti in promozione, un’occasione imperdibile per aggiornare il proprio PC o rinnovare il proprio setup! Tutto questo grazie alle straordinaretargatedisponibili per ilDay di. Dettagli sulle straordinariedisponibili alDay Tra le periferiche gaming in offerta targate ROG troverete: ROG Raikiri Pro: controller PC altamente personalizzabile. (in offerta su.it) ROG Raikiri Controller Gaming per PC e XBOX, Mappatura dei Tasti, Illuminazione RGB Aura, Nero Controllo totale nelle tue mani - Il controller per PC ROG Raikiri mette tutti i comandi necessari nel palmo della tua mano 119,90 EUR ?21% 94,30 EUR Acquista su(in offerta su