Amico delle Api il nuovo singolo dello showman Sebax

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 luglio 2024) MILANO – Il coreografo Sebastiano Fumagalli in arteè in arrivo a fine mese con “Api”, unper le nostre amiche Api che sarà una grande ballata, super energica per le nostre amiche che si estinguerebbero, quindi non avremmo più verdura, frutta e persino carne, visto che gli animali si nutrono di vegetali. Quindi,, esattamente quando uscirà questo brano? “Tra meno di due settimane in tutta Italia i video promo, poi per la data ufficiale penso a fine estate”. Perché questosulle Api? “È un argomento attualissimo, l’ultima canzone risale agli anni ’70 ed era “vola vola vola l’Ape Maia” Per i cambiamenti climatici abbiamo bisogno di farci sentire, quindi sarà untutto dedicato a loro”.