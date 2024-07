Alcaraz-Medvedev oggi in tv orario semifinale Wimbledon 2024 | programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024), venerdì 12 luglio, aandranno in scena le semifinali del singolare maschile. La prima, prevista dalle 14.30 italiane, sarà tra lo spagnolo Carlos(n.3 del mondo) e il russo Daniil(n.5 del ranking). Un remake del penultimo atto dei Championships dell’anno passato, che vide l’affermazione piuttosto netta dell’iberico, che poi andò a prendersi anche il titolo. Sarà una partita complicata per il russo, che dovrà ribaltare il pronostico e la tendenza degli incroci con l’iberico, considerando il bilancio di 4-2 in favore di Carlitos.ha fatto vedere una condizione atletica eccezionale contro Sinner, riuscendo a imporre il proprio status e anche la sua strategia rispetto al n.1 del mondo, non al meglio per un virus.