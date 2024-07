Al via il nuovo regolamento per guide turistiche | ci sarà un albo pene severe per i trasgressori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il 13 luglio 2024, il tanto atteso decreto n. 88, che introduce importanti novità nella professione di guida turistica, entrerà in vigore. Ilè destinato a modificare radicalmente l’accesso e l’esercizio di questa attività in Italia, fornendo nuove regole, requisiti e obblighi per tutti i professionisti del settore. Questa riforma mira a fornire regole più chiare e precise per gli operatori del turismo, rafforzando la centralità della figura professionale delle. Ciun elenco nazionale dellecon esame Al centro delvi è la creazione di unnazionale delle. Questo elencogestito dal Ministero del Turismo tramite una piattaforma informatica e includerà dettagli precisi su ciascun professionista, come il numero di iscrizione, le specializzazioni, le lingue straniere conosciute e i titoli di studio.