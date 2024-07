Violenza donne Nappi Lega | appello a Istituzioni per tutelare Federica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024): "Sono scosso nell'apprendere la terribile vicenda diD'Orazio. Bisogna tutelarla" "Sono profondamente scosso nell'apprendere la terribile vicenda diD'Orazio, la 35enne di Bacoli che da oltre un anno e mezzo è vittima di una vera e propria persecuzione da parte del suo ex compagno, denunciato a più riprese per stalking, aggressione,, minacce di morte. Rilancio l'del papà die mi rivolgo allepreposte affinché tengano alta l'attenzione e si attuino tutte le misure necessarie per evitare l'ennesimo femminicidio. Si agisca subito prima che sia troppo tardi". Lo dichiara Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.