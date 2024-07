Viganò scomunicato | è fuori dalla Chiesa cattolica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Vaticano ha ufficialmente– cioè espulso– il 5 luglio monsignor Carlo Maria, arcivescovo ed ex nunzio apostolico (ambasciatore) della Santa Sede negli Stati Uniti. In un comunicato, il Dicastero per la Dottrina della Fede annuncia che la scomunica latae sententiae è stata dichiarata per “il delitto di scisma”. Nel comunicato si sottolinea che la sentenza controgiunge dopo “le sue affermazioni pubbliche dalle quali risulta il rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Sommo Pontefice“. Ma anche il rifiuto “della comunione con i membri dellaa lui soggetti e della legittimità e dell’autorità magisteriale del Concilio Ecumenico Vaticano II“. Carlo Maria. Foto Ansa/Giuseppe Giglianon riconosce laNelle ore della scomunicaha scritto su X per sottolineare che avrebbe celebrato comunque la messa già prevista.