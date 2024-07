Uefa | insieme a Sportradar contro il match fixing anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024)Group e lahanno annunciato un’estensione pluriennale del loro accordo esclusivo sui diritti dei dati per le scommesse. Tra le novità, il diritto non esclusivo di distribuire dati ai media non specializzati nel betting. L’accordo garantisce ala possibilità di fornire soluzioni tecnologiche innovative ai propri clienti, grazie alsempre più performante. Si rafforza ulteriormente dunque l’impegno per garantire l’integrità dello sport. Per supportare l’Unità Anti-Combine della, l’accordo conprevedela messa in campo di specifiche risorse investigative dedicate al monitoraggio delle scommesse e servizi educativi per supportare la prevenzione, il rilevamento e l’indagine su possibili frodi.