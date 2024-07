Schermitrice violentata a Chianciano | chiuse le indagini sui due indagati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Siena, 11 luglio 2024 – La Procura di Siena ha annunciato la chiusura dellesui dueper la violenza sessuale denunciata da unadella nazionale dell’Uzbekistan durante un ritiro a. Il fatto è avvenuto nell’agosto dello scorso anno, quando la ragazza era ancora minorenne. Fu lei a denunciare di essere stata abusata sessualmente da due giovani promesse della scherma italiana dopo una serata trascorsa insieme. Le, coordinate dalla stessa procura senese, si sono concluse con la notifica agli. Adesso potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio., i due compagnie il giallo della gara saltata. "Non saliranno in pedana" Sul fronte sportivo, invece, non sono stati presi provvedimenti.