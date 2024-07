Scherma a Parigi 2024 la prima olimpica delle nuove regole sulla non combattività Cosa è cambiato rispetto a Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) I Giochi olimpici disaranno i primi nei quali, nella, verranno applicate lelegate alla cosiddetta “non-”. La dinamica si presenta quando nessuno dei due schermidori in pedana porta un attacco per un minuto e si verifica soprattutto nella spada, l’arma più attendista. Cos’è? Nella manifestazione a Cinque cerchi tenutasi in Giappone, la progressionesanzioni era la seguente. Allanon-veniva comminato un cartellino giallo, un mero avvertimento. Se la non-si ripeteva, si passava al cartellino rosso, equivalente a una stoccata di penalità. In caso di ulteriore non-, l’arbitro comminava un secondo cartellino rosso. Dopodiché, nell’eventualità di una quarta non-, si passava al cartellino nero, ovverosia alla squalifica.