Safari Ravenna accoglie una coppia di pitoni moluro sequestrati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Era stata sequestrata dal NucleoCites di Genova ladi’ (Python molurus), accolta presso il rettilario del. Già due anni fa, i due esemplari erano stati sottoposti a sequestro perché detenuti illegalmente da un privato cittadino. Verificata a suo tempo l’assenza di maltrattamenti, i militari hanno proceduto ad affidarli in custodia giudiziaria temporanea al soggetto detentore, in attesa di confisca. Il lieto fine Concluso l’iter giudiziario, le autorità competenti hanno provveduto a comunicare al custode l’avvenuta confisca dei due esemplari. A quel punto i duesono stati completamente abbandonati all’interno di una teca, con animali morti in stato di putrefazione come unica fonte di nutrimento e recuperati solo in seguito ad una segnalazione.