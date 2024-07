Quarto Grado le anticipazioni del 12 luglio | si torna a parlare della strage di Erba

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Venerdì 12, alle ore 21.25, su Retequattro,l’appuntamento con “– Le Storie”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero Il programma a cura di Siria Magrisulladi. Era l’11 dicembre 2006: nella casafamiglia Castagna trovano la morte Raffaella e il figlioletto Youssef, la signora Paola, nonna del piccolo, e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, si salva per un soffio e l’appartamento teatro degli omicidi viene dato alle fiamme. Per il massacro vengono condannati all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. I due, dopo aver confessato i delitti in più occasioni, da tempo affermano la propria innocenza: l’ultima carta l’hanno giocata davanti alla Corte d’Assise, puntando alla revisione del processo.