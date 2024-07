Psicologo on the Road Bilancio positivo A San Giovanni 200 consulenze in tre mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Si è conclusa la prima edizione dello “on the” a SanValdarno e ilè più che: oltre 200 incontri in tredi servizio. Il progetto, voluto dall’Amministrazione comunale, ha dato l’opportunità di fornire sostegno psicologico a cittadini di tutte le età, proponendo un modello di prevenzione primaria fondamentale per il benessere psicofisico. Sono state offerte settimanalmentegratuite (per un massimo di cinque sedute ciascuno) per abbattere lo stigma sociale che, troppo spesso, accompagna chi si rivolge a dei professionisti in ambito psicologico. Il servizio è stato realizzato dallo Studio Psiche attraverso l’utilizzo di un camper o studio mobile attrezzato ad hoc e collocato in posizioni facilmente raggiungibili e molto frequentate alle persone: in piazza della Libertà e in piazza Casprini.