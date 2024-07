Ora gli agricoltori del Lazio possono sparare ai cinghiali bastano porto d’armi e un corso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Servirà ile undi formazione. Poi glidelpotranno abbattere iche invadono i loro campi. Lo prevede il piano regionale aggiornato per il contenimento della fauna selvatica, che raccoglie le richieste del settore. Il presidente della Regione Francesco Rocca, e l'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini hanno approvato la nuova delibera dopo aver incontro i coltivatori Coldiretti in presidio davanti la sede regionale. Glipotranno aprire il fuoco “in casi di urgenza”, precisa la misura. "E' strategica per noi – commenta il presidente di Coldiretti, David Granieri – perché rimette il mondo agricolo al centro e soprattutto ci dà la possibilità di ripristinare l'equilibrio.