Olimpiadi Parigi 2024 lotta | calendario programma orari e tv di tutte le gare

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilcompleto conledialledi. Si parte il 5 agosto con la greco romana e i primi incontri dilibera femminile, da martedì 6 a sabato 10 agosto unricco che prevede per ogni giornata almeno una finale maschile e una femminile.IN TV – Sarà possibile seguire i Giochi in diretta sui canali Rai, la diretta integrale dell’evento è affidata alla piattaforma streaming che mette a disposizione degli abbonati ben 10 canali conzione live.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEILDI(in grassetto leche assegnano le medaglie) LUNEDÌ 5 AGOSTO Ore 15:00 –Greco Romana maschile 130 kg ottavi di finale Ore 15:00 –libera femminile 68 kg ottavi di finale Ore 15:00 –Greco Romana maschile 60 kg ottavi di finale Ore 16:20 –libera femminile 68 kg quarti di finale Ore 16:20 –Greco Romana maschile 60 kg quarti di finale Ore 16:20 –Greco Romana maschile 130 kg quarti di finale Ore 21:00 –Greco Romana maschile 60 kg semifinaliOre 21:20 –Greco Romana maschile 130 kg semifinaliOre 21:40 –libera femminile 68 kg semifinali MARTEDÌ 6 AGOSTO Ore 11:00 –Greco Romana maschile 130 kg ripescaggi Ore 11:00 –Greco Romana maschile 60 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera femminile ripescaggi 68 kg Ore 11:30 –Greco Romana maschile 77 kg ottavi di finale Ore 11:30 –libera femminile 50 kg ottavi di finale Ore 11:30 –Greco Romana maschile 97 kg ottavi di finale Ore 12:50 –Greco Romana maschile 97 kg quarti di finale Ore 12:50 –Greco Romana maschile 77 kg quarti di finale Ore 12:50 –libera femminile 50 kg quarti di finale Ore 18:15 –Greco Romana maschile 77 kg semifinali Ore 18:35 –Greco Romana maschile semifinali 97 kg Ore 18:55 –libera femminile 50 kg semifinaliOre 19:30 –Greco Romana maschile 60 kg FINALI BRONZOOre 19:55 –Greco Romana maschile 60 kg FINALE ORO Ore 20:05 –Greco Romana maschile 130 kg FINALI BRONZO Ore 20:30 –Greco Romana maschile 130 kg FINALE ORO Ore 20:50 –libera femminile 68 kg FINALI BRONZO Ore 21:15 –libera femminile 68 kg FINALE ORO MERCOLEDÌ 7 AGOSTO Ore 11:00 –greco romana maschile 77 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera femminile 50 kg ripescaggi Ore 11:00 –greco romana maschile 97 kg ripescaggi Ore 11:30 –greco romana maschile 67 kg ottavi ore 11:30 –libera femminile 53 kg ottavi Ore 11:30 –greco romana maschile 87 kg ottavi Ore 12:50 –greco romana maschile 67 kg quarti Ore 12:50 –libera femminile 53 kg quarti Ore 12:50 –greco romana maschile 87 kg quarti Ore 18:15 –greco romana maschile 67 kg semifinaliOre 18:35 –greco romana maschile 87 kg semifinali Ore 18:55 –libera femminile semifinali 53 kg Ore 19:30 –greco romana maschile 77 kg FINALI BRONZOOre 19:55 –greco romana maschile 77 kg FINALE OROOre 20:05 –greco romana maschile 97 kg FINALI BRONZO Ore 20:30 –greco romana maschile 97 kg FINALE OROOre 20:50 –libera femminile 50 kg FINALI BRONZOOre 21:15 –libera femminile 50 kg FINALE ORO GIOVEDÌ 8 AGOSTO Ore 11:00 –greco romana maschile 67 kg ripescaggi Ore 11:00 –greco romana maschile 87 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera femminile 53 kg ripescaggi Ore 11:30 –libera maschile 57 kg ottavi Ore 11:30 –libera femminile 57 kg ottavi Ore 11:30 –libera maschile 86 kg ottavi Ore 12:50 –libera maschile 57 kg quarti Ore 12:50 –libera maschile 86 kg quarti Ore 12:50 –libera femminile 57 kg quarti Ore 18:15 –libera maschile 57 kg semifinali Ore 18:35 –libera maschile 86 kg semifinali Ore 18:55 –libera femminile 57 kg semifinaliOre 19:30 –greco romana maschile 67 kg FINALI BRONZOOre 19:55 –greco romana maschile 67 kg FINALE OROOre 20:05 –greco romana maschile 87 kg FINALI BRONZO Ore 20:30 –greco romana maschile 87 kg FINALE ORO Ore 20:50 –libera femminile 53 kg FINALI BRONZOOre 21:15 –libera femminile 53 kg FINALE ORO VENERDÌ 9 AGOSTO Ore 11:00 –libera maschile 57 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera femminile 57 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera maschile 86 kg ripescaggi Ore 11:30 –libera maschile 74 kg ottavi Ore 11:30 –libera maschile 125 kg ottavi Ore 11:30 –libera femminile 62 kg ottavi Ore 12:50 –libera maschile 74 kg quarti Ore 12:50 –libera maschile 125 kg quarti Ore 12:50 –libera femminile 62 kg quarti Ore 18:15 –libera maschile 74 kg semifinaliOre 18:35 –libera maschile 125 kg semifinali Ore 18:55 –libera femminile 62 kg semifinaliOre 19:30 –libera maschile 57 kg FINALI BRONZO Ore 19:55 –libera maschile 57 kg FINALE ORO Ore 20:05 –libera maschile 86 kg FINALI BRONZO Ore 20:30 –libera maschile 86 kg FINALE ORO Ore 20:50 –libera femminile 57 kg FINALI BRONZOOre 21:15 –libera femminile 57 kg FINALE ORO SABATO 10 AGOSTO Ore 11:00 –libera maschile 74 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera maschile 125 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera femminile 62 kg ripescaggiOre 11:30 –libera maschile 65 kg ottavi Ore 11:30 –libera femminile 76 kg ottavi Ore 11:30 –libera maschile 97 kg ottavi Ore 12:50 –libera maschile 65 kg quarti Ore 12:50 –libera femminile 76 kg quarti Ore 12:50 –libera maschile 97 kg quarti Ore 18:15 –libera maschile 65 kg semifinaliOre 18:35 –libera maschile 97 kg semifinali Ore 18:55 –libera femminile 76 kg semifinaliOre 19:30 –libera maschile 74 kg FINALI BRONZOOre 19:55 –libera maschile 74 kg FINALE OROOre 20:05 –libera maschile 125 kg FINALI BRONZO Ore 20:30 –libera maschile 125 kg FINALE OROOre 20:50 –libera femminile 62 kg FINALI BRONZO Ore 21:15 –libera femminile 62 kg FINALE ORO DOMENICA 11 AGOSTO Ore 11:00 –libera maschile 65 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera femminile 76 kg ripescaggi Ore 11:00 –libera maschile 97 kg ripescaggiOre 12:00 –libera maschile 65 kg FINALI BRONZOOre 12:25 –libera maschile 65 kg FINALE OROOre 12:35 –libera maschile 97 kg FINALI BRONZOOre 13:00 –libera maschile 97 kg FINALE ORO Ore 13:20 –libera femminile 76 kg FINALI BRONZO Ore 13:45 –libera femminile 76 kg FINALE ORO