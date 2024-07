Napoli un’assenza inattesa a Dimaro | ecco chi manca

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il vice presidente della SSC, Edoardo De Laurentiis, assente per la prima volta nel ritiro estivo di. Il ritiro estivo della SSC, Trentino, ha preso il via con una significativa assenza: quella di Edoardo De Laurentiis che, per la prima volta, non è presente al fianco della squadra. Mentre tifosi e giornalisti accoglievano la squadra poco dopo le 13, era presente anche lo staff al completo di Antonio Conte. Lanza di Edoardo De Laurentiis, vice presidente del club, in questa fase cruciale del ritiro potrebbe indicare un ruolo più marginale per lui nella stagione imminente. Questa nuova dinamica è evidenziata dal recente arrivo di Gabriele Oriali, una figura di esperienza nominata per rafforzare il collegamento tra la squadra e la dirigenza.