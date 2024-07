MISS MERKEL | L’EX CANCELLIERA INDAGA CON IL CANE PUTIN MA NON IN TV PER POLEMICHE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 11 luglio 2024) Angelanei panni di Jessica Fletcher? “” è la serie di Rai2 dovediventa detective. Tratta dai romanzi di David Safier, in Germania va in onda su RTL, la loro Canale 5. “”, da tempo annunciata nei palinsesti Rai, è diventata improvvisamente virale dopo il promo pubblicato sui social dal nostro Vittorio. Poco dopo, i giornalisti di settore si sono svegliati con decine di articoli. Diretta da Christoph Schnee,va in onda da venerdì 12 luglio in prima visione assoluta alle 21.20 su Rai2. Protagonista delle storie è Angela, interpretata dalla celebre attrice tedesca Katharina Thalbach. Dopo essersi ritirata dall’attività politica,tedesca si trasferisce in campagna con suo marito Achim, ilHelmut (nei romanzi si chiama, cambiato per evitare), il suo bodyguard Mike.