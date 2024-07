Meteo l’anticiclone africano non dà tregua | caldo torrido ad oltranza per almeno 10 giorni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Negli ultimi trent’anni,è diventato una presenza sempre più frequente in Italia a causa dei cambiamenti climatici. Gli esperti de Ilhanno osservato che, rispetto agli anni ’90, questo fenomenorologico si manifesta ora molto più spesso sul nostro territorio. Fino agli anni ’90 era comune vederedelle Azzorre, che portava condizioni climatiche miti e stabili. Tuttavia, con il Riscaldamento Globale, la situazione è cambiata radicalmente. L’espansione della bolla d’aria calda sahariana verso Nord ha introdotto un nuovo clima per l’Italia nel XXI secolo, caratterizzato da frequenti ondate di calore nord, accompagnate da sabbia del deserto, e da violenti temporali. Nei prossimi, secondo le rilevazioni raccolte da La Repubblica, assisteremo a un’ondata di calore con temperature che raggiungeranno i 42°C in Sardegna, 40-41°C in Sicilia, Calabria e Puglia, e punte di 39°C al Centro.