Jesi Open Day dedicato al calcio femminile

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il 15-17-18 luglio prossimo al San Sebastiano per ragazze di età comprese dai 7 ai 15 anni. L’iniziativa organizzata dallana, 11 luglio 2024 – Si svolgerà nei giorni 15, 17 e 18 luglio prossimo presso l’impianto sportivo San Sebastiano didalle 16 alle 17,30 l’Dayesclusivamente alle ragazze dai 7 ai 15 anni e organizzato dallana. “Vieni a scoprire il tuo talento” è lo slogan che il club leoncello ha lanciato per attirare la partecipazione di ragazze appassionate die desiderose di vivere un’esperienza sportiva in una disciplina che è in forte ascesa in ambito. L’evento sarà seguito da uno staff qualificato e competente. L’occasione permetterà la crescita del movimento calcisticoin un settore dove si sta lavorando con grande convinzione portando avanti un progetto iniziato già da tanti anni.