Il Rassemblement National contro Vannacci | no alla vicepresidenza dei Patrioti

(Di giovedì 11 luglio 2024) "come vicepresidente del nuovo gruppo dei? È frutto di un annuncio unilaterale della Lega. Ci opponiamo all’incarico". A scandirlo è Jean-Philippe Tanguy, vicecoordinatore della campagna elettorale di Marine Le Pen alle presidenziali del 2022.France-Press l'esponente di primo piano delchiede a gran voce al partito di Matteo Salvini di affidare quella carica a un altro nome. A fare il paio con queste dichiarazioni c'è anche quella di Laurent Jacobelli, già portavoce del Rn e oggi deputato in Francia, cheStampa dice: "Penso che questo signore non sarà vicepresidente. Mi sembra impossibile., campione di preferenze alle ultime elezioni europee, è stato nominato vicepresidente del nuovo gruppo sovranista formatosi in Europa, notizia che è stata divulgata dLega stessa due giorni fa.