Il mondo del pop al fianco di Angelica e Calcutta | cos’è successo con Morgan?

(Di giovedì 11 luglio 2024) Emma, Annalisa, Tommaso Paradiso. Ma anche Elodie, Rose Villain, Andrea Delogu, BigMama, VV, Giorgieness e Giorgia Soleri. Sono solo alcune delle popstar e celebrities nostrane che in queste ore hanno espresso la loro solidarietà alla collegaSchiatti, per la terribile vicenda che l’ha vista protagonista assieme al compagno, il cantautore. Nei giorni scorsi, infatti, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Il Fatto Quotidiano un articolo relativo alla denuncia della cantante ai danni del suo ex,. Portando alla luce una vicenda tenuta sotto silenzio. La donna ha denunciato Castoldi nel 2020 per stalking e revenge porn. L’ex leader dei Bluvertigo si è reso protagonista di intimidazioni pesanti. E si è accanito anche sull’attuale compagno della donna, minacciandolo in maniera volgare e molto violenta.