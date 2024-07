I Ricchi e Poveri pubblicano la versione in spagnolo di Ma non tutta la vita

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilaindi Ma nonla, brano rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo Amatissimi e seguiti in tutto il mondo, icelebrano il meraviglioso successo della hit Ma nonla(DM Produzioni su licenza Carosello Records) con unainedita in lingua spagnola del brano: Pero no toda la vida, in uscita venerdì 12 luglio, è stata presentata per la prima volta il 5 luglio a Madrid durante le celebrazioni del Pride di Madrid (MADO24 – Madrid Orgullo). La loro musica dispensa brio, giocosità e messaggi d’amore universali, capaci di intercettare la contemporaneità, come nel singolo estivo Aria, fiaba moderna nella quale non solo “la regina batte il re” ma rivendica la sua libertà nella fluidità dell’aria e dei rapporti tanto da essere divenuta nel tempo la colonna sonora di una delle comunità più colorate di sempre.