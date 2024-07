I Ricchi e Poveri conquistano la Spagna con Pero no toda la vida

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2024) Amatissimi e seguiti in tutto il mondo, icelebrano il meraviglioso successo della hit "Ma non tutta la vita" (DM Produzioni su licenza Carosello Records) con una versione inedita in lingua spagnola del brano: "nola", in uscita il 12 luglio, presentata per la prima volta il 5 luglio a Madrid durante le celebrazioni del Pride di Madrid (MADO24 - Madrid Orgullo) e in anteprima su TikTok a partire da sabato 6 luglio, il giorno dopo la loro esibizione spagnola.Proprio su questa piattaforma ihanno conquistato un pubblico sempre più giovane e ampio, ottenendo risultati sorprendenti con oltre 360.000 creazioni e 670.000.000 di views con la sola canzone presentata all'ultimo Festival di Sanremo. Un vero e proprio fenomeno cult attestato dagli oltre 50 milioni di ascolti nel solo territorio italiano.