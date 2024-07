Golf un terzetto al comando dell’Evian Championship al termine del primo round

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le miglioriiste del panorama internazionale questa mattina hanno dato il via al quarto Major stagionale. Spazio infatti al The Evian(montepremi 6,5 milioni di dollari), evento nato nel 1994 ed organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour. Aldella prima tornata troviamo alunche guida con lo score di -7 (64 colpi). Si tratta della scozzese Gemma Dryburgh, della tailandese Patty Tavatanakit e della svedese Ingrid Lindblad. Per il trio di testa una lunghezza di margine sulle sudcoreane Hyo Joo Kim e Hye-Jin Choi, sulla neozelandese Lydia Ko, sulla messicana Gaby Lopez, sulla giapponese Ayaka Furue e sulla statunitense Lauren Coughlin. Classifica chiaramente cortissima dopo la prima giornata con oltre 50iste capaci di chiudere con punteggi al di sotto del par.