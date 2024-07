Giovani agricoltori Coldiretti | al parco Giotto arriva la notte gialla con Agri young streetfood e musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Una festa di tutti e per tutti, ladigiovedì 18 luglio, presentata questa mattina in conferenza stampa presso lo spazio Menchetti dal Presidente Lidia Castellucci e dal delegatoImpresa James Lewis Benedetto, insieme a Corrado Menchetti e Sauro Testi, Vicepresidente di Koinè durante il lancio di, 12° giornata diImpresa Arezzo.ed il ComitatoImpresa nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare la crescita deiimprenditori sul fronte socio-culturale, professionale, imprenditoriale e sindacale, promuovonoche quest’anno ritorna nel cuore della città, aPertini, luogo simbolo per gli aretini per incontrarsi e raccontarsi.