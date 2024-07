Gattino intrappolato | salvato dai pompieri che poi lo adottano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Era rimastoall’interno di uno stabile abbandonato, ma è riuscito a miagolare per tre giorni e tre notti. Così ha dato modo ai vigili del fuoco di individuarlo e salvarlo. La storia a lieto fine arriva da Arezzo. Il micio non aveva da mangiare nè bere ed è rimasto esposto al caldo, ma ha miagolato per segnalare la sua presenza. Una perseveranza che è stata premiata visto che, il suo miagolio è stato sentito da un giovane che abita nella zona, in piazza Saione ad Arezzo che ha chiamato iarrivati sul posto con una squadra. Per ilfinale doppiamente lieto perchè è stato adottato da uno dei soccorritori giunti sul posto per salvarlo. Felice anche l'assessore comunale Giovanna Carlettini, anche lei in primo piano nel giro degli aiuti per il micino: “Una bella storia di civiltà e di solidarietà che dimostra l'affetto di Arezzo per gli animali”.