FINALE A WIMBLEDON! Jasmine Paolini piega Donna Vekic al tie-break del terzo set dopo una lotta furibonda | il sogno continua!

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per la prima volta nella storia del tennis italiano una giocatrice azzurra giocherà nel secondo sabato di. Quello più importante, quello dellauna semia tratti drammatica, durata due ore e 51 minuti, supera per 2-6 6-4 7-6(8) la croata, riuscendo in un’impresa riuscita per l’ultima volta a Serena Williams nel 2016: giungere all’ultimo atto sia al Roland Garros che ai Championships. Ora l’attesa è per scoprire chi, tra la kazaka Elena Rybakina e la ceca Barbora Krejcikova, sarà dall’altra parte della rete per contendersi il Venus Rosewater Dish, il trofeo del torneo femminile. Primo game, primi attimi divera conche cerca di far valere il proprio dritto. Servono otto minuti e una pallaannullata per chiudere il discorso, mentre la croata un chiaro piano ce l’ha: togliere il tempo acon il dritto e provare a entrare con vantaggio nello scambio ogni volta che può.