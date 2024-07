Fiat raddoppia i SUV | in arrivo Multipla e Fastback

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lasi prepara ad espandere la sua gamma con l’di due nuovi SUV derivati dalla nuova Panda, un modello a 7 posti, che potrebbe chiamarsio Giga Panda, e di un SUV coupé con il nomeNella giornata di oggi 11 lugliosvelerà al mondo la nuova gamma di modelli, i cui nomi potrebbero identificarsi cono Giga Panda e un SUV dal nome. La nuova(o Giga Panda), con una lunghezza di circa 4,4 metri, riprenderà lo stile dei concept recentemente presentati da, in linea con il family feeling della nuova Panda. La piattaforma sarà la Smart Car Stellantis, già utilizzata per modelli come la nuova e-C3 e la Citroen C3 Aircross. Le motorizzazioni dovrebbero includere sia propulsori tradizionali che una versione completamente elettrica.