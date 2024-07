Ecomafia in Bergamasca 114 reati ambientali 13 nel ciclo illegale del cemento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Come ogni anno, il nuovo rapporto– realizzato da Legambiente, analizzando i dati frutto dell’attività svolta dalla capitaneria di porto e dalla forze dell’ordine – fotografa la situazione in materia di: sono 144 quelli attenzionati lo scorso anno sul territorio bergamasco (13 di questi neldel) e 101 le persone denunciate. “Dall’analisi dei dati la Lombardia si conferma la prima regione del Nord Italia in quasi tutte le filiere della criminalità ambientale. L’elevato numero di ordinanze di custodia cautelare per delitti contro l’ambiente con quarantanove casi, prima regione d’Italia al pari della Campania – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – testimoniano la particolare gravità delle attività criminali e delle contestazioni che ne sono conseguite.