Dostoevskij intervista ai fratelli D' Innocenzo | l' importanza di fare schifo

(Di giovedì 11 luglio 2024) "È la nostra ossessione: essere sbagliati ed essere figli":aiD', registi e sceneggiatori di, serie Sky Original in cui un poliziotto, interpretato da Filippo Timi, cerca ossessivamente di scoprire l'identità di un serial killer. Una visione che resterà con voi a lungo. In sala dall'11 al 17 luglio. All'uscita della visione di, diviso in due parti, che arrivano in sala solo dall'11 al 17 luglio, eravamo come disorientati. Sicuri di aver visto qualcosa di forte, potente, ma anche molto sgradevole, respingente. Una scelta voluta, non soltanto nei temi e nella scrittura, ma anche nella selezione dei luoghi, delle facce, dei costumi. ID'ci hanno ormai abituato alla loro volontà di dare sempre un punto di vista laterale sulle cose, spesso spiazzante.