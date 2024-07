Cosa dovete sapere Mara Venier avvisa il pubblico dopo l’ultima decisione su Domenica In

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Importante aggiornamento sue la suaIn. Nonostante ormai siamo in piena estate e c’è il meritato riposo della conduttricemesi intensi, si sta già lavorando per la prossima edizione del programma di Rai1. E a quanto pare è pronta una vera e propria rivoluzione, che certamente farà rimanere di stucco il. Che si troverà di fronte altro. Dunque,sta per scatenare una sorta di rinnovamento generale perIn proprio per cercare di mantenere inalterati gli ottimi ascolti televisivi. Non sappiamo se sarà davvero la sua ultima edizione prima di fermarsi, ma intanto sappiamo che ha in cantiere dei progetti diversi che potrebbero piacere moltissimo a tanta gente. Leggi anche: “Perché devo fermarmi conIn”.