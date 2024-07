Controlli della polizia verifiche nei compro oro centri massaggi e alberghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Legnano (Milano), 11 luglio 2024 – Settanta persone controllate e 41 veicoli ispezionati. Sono due numeri che hanno contraddistinto una intensa giornata dida partedi Stato. La giornata in cui le pattuglie hanno passato al setaccio la città è stata quella di ieri in concomitanza con l’apertura serale dei negozi. Una particolare attenzione è stata riservata aioro, nell’ottica di prevenire reati come il riciclaggio. Anche attraverso il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, la Sezione amministrativa del commissariato di Legnano ha controllato tre esercizi in corso Sempione e sulla Saronnese, oltre a due ain corso Garibardi e via Vittoria, senza rilevare irregolarità.