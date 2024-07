Checco Zalone si separa dalla compagna Mariangela Eboli | la bomba gossip sganciata da Dagospia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) In sequenza Totti-Blasi, Amendola-Neri, Marcuzzi-Calabresi, Bonolis-Bruganelli, Fedez-Ferragni su tuttiha sempre dato qualche anticipazione succulenta in tema dizione e divorzi. E così il sito diretto da Roberto D’Agostino, sempre ben informato sul tema, ha sganciato un’altra delle sue bombee questa volta riguarderebbe la coppia, insieme dal 2005. “Il sipario si è definitivamente abbassato quando, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, si è presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto – si legge sul sito -. Malgrado la nascita di due bambine (Gaia e Greta, nate nel 2013 e nel 2017, ndr),non hanno mai trovato la strada verso l’altare per il fatidico Sì”.