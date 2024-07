Caso Toti | tribunale riesame respinge istanze difesa rimarra’ ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug – (Xinhua) – Ildeldi Genova ha rigettato l’istanza di revoca deiper il presidente Giovannicoinvolto in un’inchiesta di corruzione nelle regione Liguria e arrestato lo scorso 7 maggio. L’avvocato Stefano Savi aveva chiesto perla revoca della misura o in subordine la conversione nell’obbligo di dimora ad Ameglia (dove si trova ai) o di divieto di dimora a Genova. Dopo il parere negativo della procura ora arriva anche il no dei giudici. (Rin) Agenzia Xinhua.