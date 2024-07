Calciomercato Juventus ufficiale il quarto innesto | Giuntoli sposta gli equilibri | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Laha ufficializzato ilcolpo didopo Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram. Il direttoreè letteralmente scatenato e nelle ultime ore ha definito un’operazione anche per il futuro. “Vasilije Adzic, classe 2006 montenegrino, è ufficialmente un nuovo giocatore della. Firma un contratto fino al 30 giugno 2027 e il suo percorso si dipanerà tra Prima Squadra e Next Gen”, si legge sul sito del club bianconero. Chi è Vasilije Adzic “Adzic, stagione dopo stagione, anche se forse sarebbe più corretto dire mese dopo mese, ha da sempre bruciato le tappe, arrivando molto presto tra i “grandi”. Era l’aprile 2022 quando, al suo esordio tra i professionisti con il Buducnost Podgorica, ha subito trovato la via del gol, diventando, così, il secondo marcatore più giovane nella storia del massimo campionato montenegrino.